A igualdade chegou aos 39 minutos, numa bola parada. Sílvia Rebelo, num canto cobrado ao segundo poste por Yasmim, cabeceou para Pauleta, que apenas teve de encostar. Nos festejos, a espanhola agarrou numa camisola com o nome ‘Speedy’ e o número 40, alcunha e idade do piloto português Paulo Gonçalves, que faleceu hoje durante a sétima etapa do Rali Dakar.

O Sporting voltou a aparecer mais forte no reatamento e, aos 53 minutos, Diana Silva, através de um grande remate, cheio de efeito, conferiu nova vantagem às ‘leoas’.

As ‘águias’ acabaram por assumir mais o controlo da bola, tendo o golo do empate surgido aos 74 minutos, pela capitã Darlene, numa grande penalidade cometida por Carole Costa, que foi expulsa na sequência do lance, sobre a canadiana Cloé Lacasse.

A jogar com mais um elemento, o Benfica dominou os últimos 15 minutos e podia ter operado a reviravolta aos 76, num remate da recém-entrada Francisca Nazareth, e aos 82, numa tentativa de Pauleta, de muito longe, desviada com a ponta dos dedos pela guarda-redes sportinguista, que se exibiu a bom nível no encontro, mas o empate manteve-se.

Jogo realizado no Estádio da Tapadinha, em Lisboa.

Benfica — Sporting, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadoras:

0-1, Nevena Damjanovic, quatro minutos (grande penalidade).

1-1, Pauleta, 39.

1-2, Diana Silva, 53.

2-2, Darlene, 74 (grande penalidade).

- Benfica: Dani Neuhaus, Daiane, Raquel Infante, Sílvia Rebelo, Yasmim (Lúcia Alves, 75), Andreia Faria (Francisca Nazareth, 62), Pauleta, Ana Vitória (Patrícia Llanos, 86), Nycole, Cloé Lacasse e Darlene.

(Suplentes: Dida, Ana Seiça, Patrícia Llanos, Lúcia Alves, Francisca Nazareth, Catarina Amado e Beatriz Cameirão).

Treinador: Luís Andrade.

- Sporting: Inês Pereira, Ana Borges, Carole Costa, Nevena Damjanovic, Wibke Meister (Joana Marchão, 46), Fátima Pinto, Joana Martins, Tatiana Pinto, Diana Silva, Raquel Fernandes (Rita Fontemanha, 87) e Ana Capeta (Hannah Wilkinson, 90+5).

(Suplentes: Patrícia Morais, Mariana Azevedo, Joana Marchão, Rita Fontemanha, Hannah Wilkinson, Nadine Cordeiro e Marta Ferreira).

Treinadora: Susana Cova.

Árbitro: Catarina Campos (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Dani Neuhaus (03), Carole Costa (19), Ana Vitória (23), Fátima Pinto (41), Inês Pereira (49), Darlene (68) e Ana Capeta (90+3). Cartão vermelho direto para Carole Costa (72).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.