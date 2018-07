Do lado dos benfiquistas, que continuaram a não contar com os lesionados Luisão e Krovinovic, o treinador Rui Vitória prescindiu de Svilar, Rafa, João Félix e Castillo e lançou de início Vlachodimos, Cervi, Jonas e Ferreyra.

Em relação ao primeiro teste com os sérvios Napredak (triunfo 2-1), Lito Vidigal, treinador dos sadinos, fez cinco alterações, promovendo as entradas de Milton Raphael, Nuno Reis, Nuno Valente, André Sousa e Valdu Té, que substituíram Miguel Lázaro, Artur Jorge, Éber Bessa, Alex Freitas e Allef.

Os golos do encontro foram apontados pelo benfiquista Ferreyra, no primeiro tempo, e pelo vitoriano Vasco Fernandes, na segunda parte.

A diferença de golos foi o critério de desempate que prevaleceu - as 'águias' venceram os sérvios do Napredak por 3-0 e o conjunto setubalense fê-lo por 2-1 -, permitindo ao Benfica arrecadar o troféu no torneio triangular.

Na primeira parte, o Benfica foi dominador e mais perigoso no ataque. Depois dos avisos de Ferreyra e Pizzi, aos 22 e 23 minutos, respetivamente, o avançado argentino conseguiu 'faturar' à passagem dos 33.

Milton Raphael, guardião dos sadinos, defendeu um primeiro remate de Cervi, mas, na sequência do lance, a bola sobrou para Pizzi na direita, que assistiu Ferreyra. Sem oposição, o avançado cabeceou para o 1-0 das 'águias'.

Só depois de estar em desvantagem no marcador, o Vitória de Setúbal conseguiu levar perigo à baliza de Vlachodimos antes do intervalo. Leandro Resida e Valdu Té, aos 40 e 42 minutos, respetivamente, não conseguiram 'alvejar' com êxito a baliza do Benfica, que terminou o primeiro tempo na frente do marcador.

Após o intervalo, Lito Vidigal lançou em campo Cristiano e Rúben Micael, enquanto Rui Vitória lançou Bruno Varela, Yuri Ribeiro, João Félix, Chiquinho, Heriberto e Castillo.

Aos 53 minutos, na sequência de um livre cobrado na esquerda, o Vitória de Setúbal repôs a igualdade por intermédio do capitão Vasco Fernandes. Assistido por Leandro Resida, o defesa aproveitou a apatia da defesa benfiquista para encostar para o 1-1.

A partida perdeu intensidade depois do empate, muito por responsabilidade do Benfica, que conseguiu 'arrefecer' a dinâmica sadina, controlando as operações através de um bom preenchimento dos espaços.

Aos 72 minutos, nota para a estreia do reforço Ebuehi, defesa que tinha treinado pela primeira vez com o plantel do Benfica na quinta-feira. Em cima do minuto 90, os sadinos reclamaram uma alegada grande penalidade sobre Allef, pretensão que o árbitro João Malheiro Pinto não atendeu.

Jogo disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Vitória de Setúbal - Benfica, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ferreyra, 33 minutos.

1-1, Vasco Fernandes, 53.

Equipas:

- Vitória de Setúbal: Milton Raphael, Mano, Nuno Reis, Vasco Fernandes, Nuno Pinto, Costinha, José Semedo, Nuno Valente, Leandro Resida, Valdu Té e André Sousa.

Jogaram ainda: Cristiano, Rúben Micael, Cascardo, Baba Fernandes, André Pedrosa, Alex Freitas e Allef.

(Suplentes:, Miguel Lázaro, Artur Jorge, Pedro Pinto, Tomás Podstawski, Jacob Adebanjo, Tomás Azevedo, Éber Bessa, Luís Cortez, Rafinha e Victor Veloso).

Treinador: Lito Vidigal.

- Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Jonas, Cervi e Ferreyra.

Jogaram ainda: Bruno Varela, Yuri Ribeiro, Heriberto, João Félix, Chiquinho, Castillo, Alfa Semedo, Lisandro, Ebuehi, Keaton Parks e Lema.

(Suplentes: Svilar, André Ferreira, Willock, Alex Pinto, Ola John, Samaris e João Amaral).

Treinador: Rui Vitória.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jonas (31), José Semedo (37), Rúben Micael (57) e Alfa Semedo (81).

Assistência: cerca de 5.000 espetadores.