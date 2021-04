A expulsão ainda cedo de Stephen Eustáquio, aos 22 minutos, complicou a tarefa do Paços de Ferreira, que chegou ao intervalo a perder já por 3-0, depois dos golos de Diogo Gonçalves (38 minutos), Rafa (45) e Seferovic (45+8).

Seferovic 'bisou' no encontro, aos 78 minutos, chegando assim aos 16 golos no campeonato e isolando-se na liderança dos melhores marcadores, com mais um golo do que o sportinguista Pedro Gonçalves, tendo Darwin Nuñez fechado a contagem, aos 89.

Com esta vitória, o Benfica segue no terceiro posto, com 57 pontos, a três do FC Porto, segundo, e a oito do comandante Sporting, que ainda recebe no domingo o Famalicão, enquanto o Paços de Ferreira segue tranquilamente no quinto lugar, com 44 pontos.