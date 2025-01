O médio luxemburguês marcou os primeiros golos pelos ‘encarnados’, aos 11, 36 e 67 minutos, assistido uma vez por Pavlidis e duas por Schjelderup, e o turco Orkun Kökçü fechou a contagem, aos 81, após calcanhar de Aktürkoglu.

O ‘onze’ de Bruno Lage, que vinha de duas derrotas na prova, é segundo, com os mesmos 41 pontos do Sporting e mais um do que o FC Porto, que têm menos um jogo, enquanto o Famalicão vai em oito encontros sem ganhar na I Liga e é nono, com 20.