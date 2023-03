Gonçalo Ramos, aos 13 minutos, João Mário, aos 28 e 36, o primeiro de penálti, Dani Silva, aos 69, na própria baliza, e António Silva, aos 89, marcaram para o Benfica, enquanto André Silva (79) reduziu para os vimaranenses.

Com a nona vitória consecutiva na I Liga, as ‘águias’ passaram a somar 68 pontos, mais 11 do que o FC Porto e 13 do que o Sporting de Braga, equipas que se defrontam no domingo, enquanto o Vitória de Guimarães, com 40 pontos, ainda pode perder o quinto posto para o Arouca.

(artigo atualizado às 21h40)