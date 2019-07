O Benfica venceu, no domingo, o terceiro e último jogo na International Champions Cup (ICC), contra o AC Milão, perante 27.565 espetadores no Gillette Stadium, Estados Unidos, somando a terceira vitória e colocando-se à frente no torneio realizado em pré-época, que reúne alguns dos principais clubes mundiais.

Em conferência de imprensa, após a vitória contra o AC Milão, Bruno Lage disse que a pré-época 2019/20 foi “muito boa” e, mais importante do que os resultados da ICC, é a preparação coletiva.

“Tivemos uma boa participação neste torneio, saímos satisfeitos, mas independentemente dos resultados, o nosso foco é preparar da melhor maneira a equipa”, declarou.

Depois de reforçar a eficácia do jogo, o técnico disse querer ver o crescimento da equipa neste tipo de torneios internacionais, para afirmar “a posição europeia” pretendida, já que a pré-época foi “muito boa, num nível de exigência competitiva muito forte”.

O treinador considerou que o Benfica resolveu as deficiências no segundo tempo do jogo contra o AC Milão.