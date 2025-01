“O Sport Lisboa e Benfica esclarece que tomou conhecimento público da intenção de Pedro Pablo Pichardo de cessar o seu contrato de trabalho com o clube”, referem os ‘encarnados’, em comunicado divulgado no seu site oficial.

O clube revelou que o campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020 “foi notificado no passado dia 3 de janeiro de 2025 de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento”, por ter faltado “a exames médicos para os quais estava convocado depois dos Jogos Olímpicos, bem como o facto de ter recusado a inscrição na plataforma de atletas, apesar de ter sido por diversas vezes solicitado para tal”.

“Uma decisão que tem impedido, entre outras consequências, a sua participação em provas ao serviço do Benfica. O Sport Lisboa e Benfica irá fazer prevalecer os seus direitos na defesa do bom-nome e dos interesses do clube”, concluem as ‘águias’.

Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020 e ‘vice’ em Paris2024, rescindiu contrato com o Benfica, que era válido até ao fim dos Jogos Los Angeles2028, alegando divergências irreconciliáveis.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o atleta, de 31 anos, campeão do mundo em Oregon2022 e europeu em Munique2022, agradeceu o apoio recebido para alcançar objetivos, prometendo, após a desvinculação com o clube ‘encarnado’, que representava desde 2018, levar o assunto “às instâncias competentes” e focar-se “única e exclusivamente na vertente desportiva”.

“Devido a divergências irreconciliáveis com o Sport Lisboa e Benfica, que inviabilizam a minha continuidade, decidi deixar de ser atleta do clube, conforme comuniquei hoje mesmo à entidade. O assunto está a ser levado às instâncias competentes, pelo que, a partir deste dia, não irei mais pronunciar-me sobre este tema, focando-me única e exclusivamente na vertente desportiva”, lê-se no comunicado assinado por Pichardo.

Após a conquista do título europeu em pista coberta, em Istambul2023, foi tornado público o diferendo do atleta com a diretora do projeto olímpico e do atletismo ‘encarnado’, Ana Oliveira, tendo, no ano passado, Pichardo recusado aceitar o processo de filiação na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Em Paris2024, depois de ter arrebatado a medalha de prata, novamente atrás do espanhol Jordan Díaz, que já o havia batido nos Europeus Roma2024, Pichardo ponderou terminar a carreira, fazendo depender o seu futuro de reuniões com o presidente do Benfica, Rui Costa, e com o Governo português.

“Nos últimos sete anos da minha carreira profissional sagrei-me — entre outros títulos conquistados — campeão olímpico de triplo salto, campeão do mundo de atletismo e campeão europeu. Conquistei ainda três Ligas de Diamante de atletismo”, escreveu Pichardo.

Num ano com Europeus em pista coberta, em Apeldoorn, nos Países Baixos, entre 6 e 9 de março, Mundiais ‘indoor’, em Nanjiing, na China, entre 21 e 23 de março, e ainda Campeonatos do Mundo ao ar livre, em Tóquio, entre 13 e 21 de setembro, Pichardo agradece aos que contribuíram para o seu sucesso.

“Quero agradecer publicamente aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, aos meus patrocinadores, à FPA, ao Comité Olímpico de Portugal e à Câmara Municipal de Setúbal pelo apoio incondicional ao longo destes anos, sem os quais não teria sido possível atingir os objetivos”, referiu, ainda, o atleta, agora individual.