O avançado brasileiro Jonas, do Benfica, foi eleito o melhor jogador do mês de março da I Liga, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Jonas, que leva 33 golos marcados no campeonato e lidera a lista de melhores marcadores, venceu com 40,5% dos votos, à frente do português Ricardo Horta (18,3%), do Sporting de Braga, e do também benfiquista Rafa (6%), na votação levada a cabo no sítio da LPFP na Internet.

O goleador, que venceu todos os prémios de jogador do mês desde outubro, recebeu ainda o galardão de avançado do mês de março, à frente do camaronês Joel Tagueu, do Marítimo, e do colega de equipa Rafa, de novo no terceiro lugar.

O treinador do Sporting de Braga Abel Ferreira foi eleito o melhor técnico do mês, com 50% dos votos, à frente de Rui Vitória, das ‘águias’, e de Daniel Ramos, que orienta o Marítimo.

O Benfica também teve o melhor guarda-redes de março, em Bruno Varela, que bateu o brasileiro Matheus (Sporting de Braga) e Cláudio Ramos (Tondela), e o melhor defesa, Rúben Dias, escolhido à frente do brasileiro Raúl Silva (Sporting de Braga) e Miguel Vieira (Paços de Ferreira).

Na categoria de melhor médio, o bracarense André Horta liderou as escolhas com 62% dos votos, à frente de Sérgio Oliveira, do FC Porto, e do brasileiro Dener, do Portimonense.

O melhor golo do mês na I Liga pertenceu ao avançado André Pereira, emprestado pelos ‘dragões’ ao Vitória de Setúbal, ao abrir o marcador no empate caseiro frente ao Portimonense (1-1), na 27.ª jornada do campeonato.

Na II Liga, o avançado do Nacional Ricardo Gomes foi considerado o melhor jogador do mês, com 22% dos votos, à frente do colega de equipa Murilo, com 8,5%, e Chiquinho, da Académica, com 7,5%.