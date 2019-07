Jardel (34 minutos), na própria baliza, e Isaac Thelin (40) marcaram os golos da equipa belga, com Chiquinho (68), um dos reforços dos 'encarnados', a reduzir para o Benfica.

De resto, esta noite foram apresentados todos os 32 jogadores que iniciaram os trabalhos de pré-temporada do campeão nacional, entre os quais os reforços Caio Lucas (ex-Al-Ain), Raúl de Tomás (ex-Real Madrid), Chiquinho (ex-Moreirense e autor do tento desta noite) e Jhonder Cádiz (ex-Vitória de Setúbal).

Os jovens Nuno Tavares, Nuno Santos, João Ferreira, Tiago Dantas, Pedro Álvaro e David Tavares foram as outras ‘caras’ novas de uma equipa que terá o primeiro encontro oficial da época em 4 de agosto, diante do rival Sporting, para a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Algarve.

No sábado, a equipa campeã nacional joga em Coimbra, perante a Académica, antes de partir, na próxima segunda-feira, para uma digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup (ICC).

Na ICC, defrontará os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21:00 em Lisboa), em Santa Clara, com a Fiorentina em 24 (01:00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e com o AC Milan em 28 (20:00 em Lisboa), em Foxborough.