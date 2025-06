Numa mensagem aos sócios, na abertura na Assembleia Geral (AG) ordinária do clube, que tem como ponto único deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção para o exercício de 2025/26, Rui Costa apontou o ‘timing’ da sua decisão.

“Depois de terminada a temporada com o Mundial de clubes e antes do arranque da nova época desportiva, comunicarei aos sócios a minha decisão de ser ou não candidato a um novo mandato como presidente do Sport Lisboa e Benfica”, afirmou.

O atual presidente do Benfica garantiu que vai manter-se focado na competição que vai encerrar a época da equipa de futebol e na preparação da próxima temporada.

“Até lá, mantenho-me focado na época desportiva, como ainda há pouco tempo o disse publicamente, neste caso, focado no Mundial de clubes e na preparação de uma nova época que pretendemos todos que seja melhor do que esta, seja presidente quem for, esteja aqui quem estiver, porque acima de todos nós, mais importante do que todos nós, é o Sport Lisboa e Benfica”, salientou.

Data para as eleições

As eleições para os órgãos sociais do Benfica vão realizar-se no dia 25 de outubro, anunciou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, José Pereira da Costa.

Na abertura na Assembleia Geral (AG) ordinária do clube, que tem como ponto único deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção para o exercício de 2025/26, foi revelada a data do ato eleitoral.

O que está previsto é que a votação do regulamento ocorra no final de setembro, com o mesmo a começar a ser discutido na terceira semana de julho.

O prazo para a entrega das listas decorre até ao dia 10 de outubro.

João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho já anunciaram a sua candidatura às eleições do clube.

O atual presidente, Rui Costa, afirmou hoje que só depois do Mundial de clubes vai revelar a sua decisão de avançar ou não como candidato a um novo mandato, enquanto outros nomes também se perfilam como possíveis candidatos, casos de Martim Mayer ou Mauro Xavier.

O atual presidente do Benfica, Rui Costa, foi eleito para o cargo em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo ‘Cartão Vermelho’, sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.