Uma grande penalidade convertida por Elin Rubensson, aos 76 minutos, selou o desaire da formação ‘encarnada’, que havia começado com um ‘nulo’ na receção ao Bayern Munique e depois tinha sido goleada por 5-0 no reduto do Lyon.

Após três jornadas, o Lyon, que bateu em casa o Bayern Munique por 2-1, com reviravolta, lidera, com nove pontos, contra quatro das alemãs, três das suecas e um das portuguesas, que voltam a jogar em 17 de novembro, na Suécia.