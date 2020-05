Em entrevista à televisão do clube, o dirigente abordou o projeto para o futuro das cinco grandes modalidades, como o andebol, voleibol, futsal, basquetebol e hóquei em patins, e manifestou o desejo de ver as competições regressarem ao pavilhão “entre setembro e outubro”.

“[O futuro] será o mesmo antes da covid, ou seja, formar e construir equipas para lutar por todas as competições nacionais. Mas, a verdade, é que temos uma realidade distinta, além de estarmos a preparar a próxima época, estamos a trabalhar ainda no término da presente temporada ao salvaguardar o regresso dos atletas aos seus países de origem e a perceber qual será o contexto desportivo e social da próxima época”, começou por dizer Rui Lança, à BTV.

A pandemia do novo coronavírus “pode estar a ter um impacto futuro menor relativamente ao que se podia inicialmente supor”, segundo o diretor, mas alerta para “o mar de incertezas, em que não se pode fazer grandes planos nem a curto nem a médio/longo prazo.”

As modalidades femininas também mereceram uma análise, porém, de acordo com Rui Lança, o “contexto é bastante diferente do masculino”, visto que “na grande maioria das modalidades femininas ainda não há um grande domínio dos chamados grandes”.

Falar da presença de adeptos nos pavilhões da Luz ainda é prematuro, contudo o responsável acredita que tudo se vai processar em três fases.