O Bayern Munique lidera o grupo com seis pontos, depois de vencer o FC Barcelona, em Camp Nou, por 3-0, e o Dínamo Kiev, por 5-0, apresentando um saldo de oito golos marcados nos dois jogos e nenhum sofrido.

A equipa de Jorge Jesus está no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, somando um empate em casa do Dínamo Kiev (0-0) e um triunfo no estádio da Luz frente aos catalães, por esclarecedores 3-0.

Com as duas equipas separadas por dois pontos, o Benfica pode chegar à liderança do grupo, mas terá pela frente um adversário que nunca venceu. Frente aos alemães, a equipa lusa soma sete derrotas e três empates nos 10 jogos disputados.

O jogo entre o Benfica e o Bayern Munique está marcado para as 20:00, no estádio da Luz, e será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.

No outro jogo do grupo, o FC Barcelona, último ainda sem qualquer ponto, recebe os ucranianos do Dínamo Kiev, que estão em terceiro com um. As duas equipas ainda não venceram nesta edição da prova, nem marcaram qualquer golo.