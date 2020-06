A Benfica SAD avança no final do mês com uma oferta de subscrição de até sete milhões de obrigações, com um valor unitário de cinco euros, pretendendo arrecadar até 35 milhões de euros, anunciou hoje a SAD 'encarnada'.

Este montante “poderá ser aumentado, por opção do emitente”, lê-se no prospeto publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que especificou que a emissão oferece uma taxa de juro fixa bruta de 4% e uma maturidade de três anos. A subscrição dos títulos vai decorrer entre os dias 29 de junho e 10 de julho de 2020, e o Haitong é a entidade financeira que organiza a operação. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram