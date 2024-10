O japonês Ayase Ueda, aos 12 minutos, e Antoni Milambo, aos 33 e 90+2, apontaram os tentos dos forasteiros, enquanto turco Kerem Aktürkoglu marcou, aos 66, o golo da formação lusa.

Os ‘encarnados’, que tinha começado com dois triunfos (2-1 no reduto do Estrela Vermelha e 4-0 na receção ao Atlético de Madrid), mantiveram-se com seis pontos, os mesmos do Feyenoord, que na ronda anterior tinha vencido fora o Girona (3-2).