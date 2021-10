Um golo marcado pelo defesa brasileiro Lucas Possignolo, aos 66 minutos, foi suficiente para a equipa algarvia se impor no Estádio da Luz e colocar fim ao percurso 100% vitorioso dos ‘encarnados’, que perseguiam o oitavo triunfo seguido no campeonato.

O Benfica manteve-se com 21 pontos, ficando com apenas um de vantagem sobre os perseguidores FC Porto e Sporting, campeão em título, que venceram no sábado Paços de Ferreira e Arouca, respetivamente, enquanto o Portimonense passou a totalizar 14 pontos, no quinto lugar.