Líder no arranque da ronda com cinco e sete pontos de avanço para FC Porto e Sporting de Braga, segundo e terceiro classificados, respetivamente, que venceram os seus compromissos, o Benfica, que vem moralizado com a recente vitória na Bélgica sobre o club Brugge, para a Liga dos Campeões, vê-se obrigado a vencer para manter a distância para os dois rivais

Do outro lado, surge um Boavista comodamente instalado no nono lugar, com 26 pontos, mas a equipa liderada por Petit já está há três jogos sem vencer no campeonato, nos quais somou dois empates e uma derrota.

Além do jogo da Luz, disputa-se ainda hoje, também a contar para a 21.ª jornada, o Desportivo de Chaves-Sporting, um encontro crucial para os 'leões' não perderem mais terreno em relação aos primeiros.

Os flavienses, que na primeira volta surpreenderam, ao vencerem em Alvalade por 2-0, estão a fazer um campeonato tranquilo, ocupando o 11.º lugar, com 26 pontos, mas, do outro lado, vão encontrar um Sporting pressionado, a necessitar de vencer para manter a distância para os rivais que persegue na tabela, principalmente FC Porto e Sporting de Braga, que estão, de momento, a 13 e 11 pontos, respetivamente.

Programa e resultados da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 fev:

Gil Vicente – Vizela, 1-1 (0-0 ao intervalo)

- Sábado, 18 fev:

Portimonense – Marítimo, 2-1 (0-1)

Estoril Praia - Paços de Ferreira, 1-3 (0-2)

FC Porto - Rio Ave, 1-0 (1-0)

- Domingo, 19 fev:

Santa Clara – Famalicão, 1-3 (0-1)

Sporting de Braga – Arouca, 2-0 (1-0)

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 0-0

- Segunda-feira, 20 fev:

Desportivo de Chaves – Sporting, 19:00

Benfica – Boavista, 21:15