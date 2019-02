O Benfica somou hoje a sétima vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Desportivo das Aves, por 3-0, e manteve a distância para o líder FC Porto.

No fecho da 22.ª jornada, o suíço Seferovic inaugurou o marcador aos 3 minutos, fazendo o 14.º golo no campeonato - décimo nas últimas sete jornadas - para igualar Bas Dost (Sporting) e Dyego Sousa (Braga) no topo da lista.

Rafa ampliou a diferença antes do intervalo (36) e Ferro fixou o resultado na segunda parte (56). Pouco depois de fazer o 3-0, o defesa central 'encarnado' foi expulso por derrubar um adversário que seguida isolado.

Com esta vitória, quatro dias depois do triunfo de Istambul sobre o Galatasaray (1-0), na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, o Benfica passou a somar 53 pontos, menos um do que o FC Porto, que abriu a jornada na sexta-feira a bater o Vitória de Setúbal (2-0).

A equipa de Bruno Lage consolidou a sua posição, agora com quatro pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, que saiu derrotado por 2-0, no domingo, na deslocação ao terreno do Sporting, quarto classificado, com 45 pontos.