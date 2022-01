Já depois da expulsão do pacense Denilson Júnior (45+2 minutos), o Benfica chegou à vitória com golos de João Mário (45+5) e de Grimaldo (75).

Com esta vitória, os ‘encarnados’ passam a somar 40 pontos, a quatro do Sporting e a sete do líder FC Porto, enquanto o Paços de Ferreira se mantém no 11.º posto, com 17 pontos.