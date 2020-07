Com o campeonato resolvido e o segundo lugar garantido, os ‘citizens’ passearam em casa do Brighton, com o português a marcar o 4-0, aos 56 minutos, na recarga a uma defesa incompleta a remate seu.

Sterling fez um ‘hat-trick’ com tentos aos 21, em remate rasteiro de fora da área, aos 53 com desvio de cabeça na pequena área e aos 81 com a bola, caprichosa, a bater na sua testa, com o atleta no chão, num encontro que teve ainda o festejo do brasileiro Gabriel Jesus, também de cabeça.

O terceiro lugar do Chelsea é que está ameaçado, depois de expressiva derrota por 3-0 na visita ao Sheffield United, que pode destroná-los de um lugar na Liga dos Campeões, reservado aos quatro primeiros.

O irlandês David McGoldrick marcou aos 18 e 77 minutos, primeiro aproveitando um conjunto de ressaltos e depois finalizando um contra-ataque no qual a defesa fez muitas cerimónias para aliviar.