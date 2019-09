O avançado da equipa B do Benfica, de 18 anos, marcou aos 12 e 32 minutos, num jogo em que Dylan Mbayo fez o golo da Bélgica, aos 18.

Este foi o primeiro de dois jogos particulares da seleção orientada por Rui Bento, a um mês do início de fase de qualificação para o Europeu de 2020, e para o qual Portugal apenas entrará na ronda de elite.

A Irlanda do Norte, na qualidade de anfitriã do Europeu, está isenta, enquanto Portugal só discutirá o apuramento a partir da ronda de elite, como líder no ‘ranking’ do escalão, depois de ter sido campeão europeu em 2018 e vice-campeão europeu em 2017 e 2019.

Na terça-feira, a seleção das ‘quinas’ defronta a Holanda no Estádio KVV Quick Boys, às 19:00 de Katwijk, na Holanda (18:00 horas em Lisboa).