Luís Monteiro acusou ainda a FPF de estar a aproveitar a atual pandemia de covid-19 como “uma desculpa esfarrapada” para justificar a tentativa de introdução do limite orçamental para os clubes da primeira divisão de futebol feminino.

“As informações que o BE tem é que a questão do teto salarial estava a ser negociada desde janeiro com alguns clubes, muito antes de existir pandemia, confinamento e proibição da realização de eventos desportivos. Esta questão é prévia à covid-19, não é essa a razão em cima da mesa”, atirou, acrescentando: “Queremos abrir um debate sobre a responsabilidade social dos clubes, das SAD e da FPF no investimento nas modalidades femininas e na participação das mulheres no desporto”.

Por outro lado, o deputado do BE refutou a argumentação da defesa de uma maior competitividade na liga feminina, por não se ter avançado com uma ideia semelhante para o futebol masculino.

“Nunca se pôs em causa diminuição de investimento no futebol profissional masculino. Por que razão? É justamente aquele que apresenta maior défice neste momento, fruto da grandeza que representa. Não há razão nenhuma para o debate estar inquinado à partida, assumindo que o futebol feminino tem X dinheiro investido e que passando de 12 para 20 clubes tem de ser repartido. O que precisamos é de mais investimento no futebol feminino”, sentenciou.

A proposta em causa constava no regulamento do campeonato de 2020/21, no artigo 93, ponto 1: “Face às circunstâncias excecionais decorrentes da pandemia COVID-19 e à necessidade de garantir o equilíbrio dos clubes e a estabilidade da competição, é estabelecido o limite máximo de 550 mil euros para a massa salarial das jogadoras inscritas na temporada 2020/21. Entende-se por massa salarial do plantel a soma dos salários e/ou subsídios declarados no contrato de cada jogadora.”

As jogadoras de futebol feminino em Portugal criaram o movimento 'Futebol Sem Género' contra o limite salarial de 550 mil euros que a FPF estabeleceu aos planteis do principal escalão, que acusavam de ser "discriminatório".

O campeonato feminino de futebol terá mais oito equipas na próxima época, de 2020/21, passando de 12 para 20 clubes, informou em 06 de maio a FPF.