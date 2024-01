“Espero um jogo com um grau de dificuldade elevado, um adversário com qualidade e valias individuais capazes de criar dificuldades. Preparámo-nos nesse sentido”, afirmou Ricardo Paiva.

O treinador ‘axadrezado’ acrescentou que “o Portimonense é uma equipa extremamente bem orientada, com ideias claras, pragmática na chegada da bola ao terço ofensivo” e com uma “objetividade capaz de surpreender o adversário pela verticalidade dos seus processos”.

Ricardo Paiva insistiu que a equipa algarvia possui “individualidades capazes de desequilibrar” e referiu que a preparação da sua equipa para este jogo também teve em consideração esse aspeto concreto.

“O facto de não termos vitórias em casa desde setembro acaba por ser diluído pelo que fizemos nos dois últimos jogos em casa, com dois bons resultados”, considerou, referindo-se aos empates com o Vitória de Guimarães (1-1) e o FC Porto (1-1).

O Boavista venceu pela última vez em casa em 18 de setembro de 2023, frente ao Desportivo de Chaves (4-1), para a quinta jornada, num triunfo que valeu a liderança da prova.

“Os jogos em casa têm uma importância ligeiramente diferente por estarmos mais perto dos nossos adeptos, com mais gente da nossa massa adepta” e isto, para o técnico, implica “aquela pitada extra de compromisso”.

O Portimonense tem a segunda defesa mais batida do campeonato, com 38 golos sofridos, e Ricardo Paiva comentou esse dado estatístico referindo apenas que “todas as variáveis e todos os indicadores são tidos em consideração” na análise efetuada ao adversário.

“Não é por esse facto que as valias do Portimonense que identificámos se diluem”, reforçou, acrescentando que, “se calhar, por vezes as debilidades não foram assim tantas”.

Ricardo Paiva contestou que o Boavista possa sentir mais pressão quando joga perante os seus adeptos, uma vez que tem tantos pontos conquistados em casa como fora.

“Pressão adicional não, conforto sim, e é isso que os adeptos têm representado nos últimos jogos. Isso ficou bem patente nos dois últimos encontros em casa, puxando-nos nos momentos em que tivemos mais dificuldade. Espero que amanhã [domingo} isso aconteça também”, sublinhou.

O técnico disse ainda que a sua equipa é “sempre” favorita em casa.

“Queremos muito a vitória amanhã [domingo]. Sabemos da importância deste jogo e, portanto, o favoritismo acaba por nos assentar bem, porque, tendo esta vontade de ganhar, não há nada com olharmos de frente para o jogo”, completou.

O Boavista, nono classificado, com 20 pontos, recebe no domingo o Portimonense, num encontro da 19.ª jornada, marcado para as 15h30, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da Associação de Futebol de Viana do castelo.