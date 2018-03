A convicção é do treinador ‘axadrezado’, Jorge Simão, e foi transmitida durante a sua antevisão de mais um dérbi portuense, com uma referência aos “54 confrontos” que os dois rivais realizaram no reduto portista e nos quais o Boavista apenas “conseguiu vencer duas vezes”.

“É um facto, não é um dado, o que realça a dificuldade que é jogar naquele campo”, frisou o técnico.

Jorge Simão disse que “gostava” de jogar de ‘peito aberto’ no Estádio do Dragão, mas considera que tal não depende só da sua equipa. “Depende também da força que o FC Porto nos possa opor”, avaliou.

“O FC Porto, esta temporada, no Estádio do Dragão, só a uma equipa é que não fez golos (Benfica), ao Tondela só fez um e todos os outros adversários sofreram alguns ou muitos golos. Portanto, tenho a convicção de que, para conseguimos um resultado positivo, vamos ter de fazer golos ou um golo”, sustentou.

O treinador do Boavista disse esperar um desempenho de acordo com o que foi a preparação da sua equipa, insistindo que pode muito bem a “vir a ser condicionado pela força que o Porto poderá apresentar”.