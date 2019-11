A partir das 19h de hoje pode assistir em direto a mais um episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24, produzido pela MadreMedia.

Numa emissão que pode ser acompanhada no Twitter ou no Facebook do SAPO24, vamos falar do bom início de temporada dos Los Angeles Lakers e dos Boston Celtics, analisar os primeiros jogos de James Harden (e a relação entre a sua performance em jogos fora de Houston e... clubes de strip) e recordar a carreira de Kobe Bryant, o jogador favorito do convidado desta semana, o humorista Guilherme Fonseca.

Por isso, já sabe: a partir das 19h junte-se à conversa com o Guilherme e o Ricardo Brito Reis (comentador de NBA na SPORTTV e colaborador do SAPO24 com presença assídua no "banco" do Bola ao Ar" e participe deixando as suas questões e considerações (pode também deixá-las na caixa de comentários deste artigo, serão depois respondidas em direto).

O Bola ao Ar também já está disponível em formato podcast. Basta subscrever no Spotify, iTunes, Overcast ou qualquer outra plataforma de podcasts que utilize.