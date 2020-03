Finalmente aconteceu: Carlos Barroca, aquele que muitos reconhecem como sendo a voz que comentava os jogos da NBA em Portugal durante largos anos, é o nosso convidado de hoje em mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast do SAPO 24 sobre o melhor basquetebol do mundo, produzido pela MadreMedia.

Carlos Barroca é atualmente Associate Vice President of Basketball Operations na NBA Asia mas durante muitos anos foi "a voz" da melhor liga de basquetebol do mundo no nosso país. Na conversa estarão também, e como sempre, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis, que vão dar o máximo para este seja um episódio "faaaantástico" (parafraseando uma das frases de assinatura de Carlos Barroca no comentário dos jogos). A transformação da NBA numa liga global, a forma como a temporada decorreu até agora e a discussão sobre quem é, afinal, o melhor basquetebolista de sempre vão ser tópicos em cima da mesa. Se tiverem questões para colocar ao convidado de hoje, deixem-nas por favor na caixa de comentários ou durante a emissão, que começa às 21h30 no Facebook do SAPO24.