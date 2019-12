Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts.

Rafael Lisboa, prodígio do basquetebol nacional (foi o Jogador Mais Valioso do último Campeonato da Europa de sub-20 ganho por Portugal) que atua no SL Benfica, é o convidado desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24, produzido pela MadreMedia.

Nesta semana, a pergunta principal vai ser: quem é o melhor base da NBA? Ou qual o top-3? Deixem as vossas apostas na caixa de comentários ali em baixo.

Além disso, vamos ainda falar sobre os Miami Heat - talvez a equipa sensação desta primeira fase da época na NBA - e também dos Los Angeles Lakers, que têm superado os difíceis obstáculos que o mês de dezembro tem trazido para provar que são mesmo candidatos ao título.

A partir das 21h30, em direto no Facebook e no Twitter do SAPO24 lançamos mais uma "bola ao ar" para falar da melhor liga de basquetebol do mundo. Juntem-se a nós.