Numa semana marcada pelo trade deadline (data limite para as equipas da NBA fazerem trocas de jogadores entre si) e pela seleção das equipas para o jogo All-Star no próximo domingo, o Bola ao Ar vai analisar as principais trocas, o seu impacto nas equipas envolvidas e dar uns palpites sobre o que esperar do fim-de-semana de estrelas.

O Carlos Seixas, ex-jogador de basquetebol e comentador da NBA na SPORT TV é o convidado desta semana do Bola ao Ar. Para além do Carlos e do João, anfitrião habitual, o Ricardo Brito Reis também se junta a uma conversa onde se vai falar das trocas que fizeram a NBA mexer até ao trade deadline da última quinta-feira. Haverá ainda espaço para conversar sobre as equipas escolhidas para o “All-Star Game” por parte dos capitães Lebron James e Giannis Antetokounmpo, a realizar-se no próximo domingo. Acompanhe mais um episódio do podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia nas páginas de Facebook ou Twitter do SAPO24 a partir das 21:30. Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.