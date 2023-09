Bola ao Ar sobre a chegada de Lillard a Milwaukee: "É a grande bomba desta off-season"

Neste episódio, os anfitriões João Dinis e o Ricardo Brito Reis falam sobre a super-troca deste defeso da NBA.

O que se passou:

Damian Lillard conseguiu o seu objetivo (mudar de franchise para estar num conjunto com reais aspirações de conquistar o título), mas para o base seis vezes All-Star se juntar à super-estrela Antetokounmpo, foi preciso envolver três equipas (Bucks, Blazers e Phoenix) e ainda os jogadores Deandre Ayton, Jrue Holiday, Jusuf Nurkic, e mais picks no Draft.

O negócio:

Milwaukee recebe: Damian Lillard

Portland recebe: Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, uma pick de primeira ronda dos Bucks em 2029 e duas pick swaps também dos Bucks

Phoenix recebe: Jusuf Nurkic, Nassir Little, Keyon Johnson, Grayson Allen

O consenso geral é que se tratou de uma jogada em que todos ficaram a ganhar — especialmente os Bucks. Com a chegada de Lillard, o franchise passa a bola a Antetokounmpo, que assim tem a pressão do seu lado para prolongar o seu vínculo no próximo verão e continuar em Milwaukee ao assinar um novo contrato. O grego disse que queria ver um "compromisso"

da organização para ele ficar na franquia que o acolheu assim que chegou à NBA, e a organização respondeu "com um jogador que está no TOP 10/TOP15 da NBA" e "o melhor jogador disponível no mercado", segundo as vozes do Bola ao Ar.

Quanto às perspetivas na liga, os anfitriões do podcast consideram que Jrue Holiday não vai ter falta de pretendentes (não deve ficar em Portland) e que vão existir momentos em que a equipa de Milwaukee vai sentir a sua falta, mas que há soluções para tapar os buracos que vão aparecer. No entanto, do outro lado do campo, o poder de fogo de Lillard vai transformar o seu jogo ofensivo.

"Entre o deve e o haver, os Bucks chegaram um entendimento em que conseguem manter uma boa defesa sabendo que têm um front court onde há Brook Lopez e Giannis Antetokounmpo. Estão lá as ancoras defensivas que em última instância vão conseguir tapar os buracos que agora vão aparecer com mais frequência no perímetro por causa da ausência de Jrue Holiday, a defender o ponto de ataque. Em termos ofensivos ganham, e ganham uma série de dimensões que não tinha com Jrue Holiday", analisa Ricardo Brito Reis.

Ainda assim, e apesar da excecional qualidade do novo super-duo dos Bucks, Ricardo Brito Reis é da opinião de que um período de adaptação vai ser necessário. "O Damien Lillard nunca jogou com um roller tão bom.Vai ter que se formatar porque não está habituado a olhar tantas vezes para o roller, vai ter de olhar muitas mais vezes para o desfazer do bloqueio. E o Giannis, que dava bloqueios e rolava, na maior parte das vezes para si, agora vai ter também que perceber que esse bloqueio que está a dar e a atenção que vai gerar na defesa contrária vai servir não só para ele, mas também para criar espaço para o Damien Lillard", concluiu.