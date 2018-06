O tenista croata Borna Coric venceu hoje o torneio de Halle, na Alemanha, ao bater o campeão em título, o suíço Roger Federer, que vai perder a liderança do 'ranking' mundial para o espanhol Rafael Nadal.

O croata de 21 anos pôs fim a uma série de 20 vitórias consecutivas do suíço ao fim de duas horas e sete minutos, vencendo por 7-6 (8-6), 3-6 e 6-2, para conquistar o segundo torneio da carreira.

Por seu lado, Federer procurava o 99.º torneio, depois de ter vencido, na última semana, em Estugarda, sendo que o veterano tenista já venceu nove vezes, em 12 finais, o torneio alemão.

A derrota deixa ainda o suíço com a certeza de que vai perder o primeiro lugar no ‘ranking’ ATP, quando as classificações forem atualizadas na segunda-feira, que passará para o espanhol Rafael Nadal, uma vez que só a vitória no torneio lhe permitia continuar em primeiro.