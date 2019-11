O convívio na Praça do Município tem início marcado para as 18h00, duas horas antes do encontro que se realizará em Lima, capital do Peru, e meia-hora antes do encontro entre Sporting de Braga e Gil Vicente a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

A sobreposição entre jogos causou grande desagrado perante a direção bracarense que em comunicado se mostrou “surpresa” com a decisão da autarquia.

Os arsenalistas dizem não ignorar “a relevância que outros jogos possam ter e respeita e abraça todas as comunidades que integrem a nossa cidade”, no entanto assumem não compreender e não aceitar “que os altos representantes do nosso Município desrespeitem, com estas estratégias, não apenas a relação institucional que o SC Braga tanto tem feito para estreitar, mas acima de tudo afrontem a grande maioria dos cidadãos que têm no SC Braga o seu símbolo e que veem o jogo do grande emblema desportivo da cidade ser secundado para que se faça a promoção de uma final sul-americana”.

“O Município de Braga escolheu não divulgar o SC Braga x Gil Vicente FC. Este é um facto objetivo, perante o qual só se pode esperar uma resposta por parte dos bracarenses que sentem o seu Clube, que é a presença em massa no Estádio Municipal e o apoio incansável à equipa para que possamos dar continuidade à nossa caminhada na Taça de Portugal”, pode ler-se no comunicado.