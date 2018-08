O Sporting de Braga defrontará no 'play off' da Liga Europa em futebol os alemães do Leipzig ou os romenos do Universitatea Craiova, caso ultrapasse os ucranianos do Zorya na terceira pré-eliminatória.

O sorteio, hoje realizado em Nyon, não foi muito favorável à equipa de Abel Ferreira, que poderá, assim, ter pelo caminho um dos conjuntos mais fortes do futebol alemão, o Leipzig, sexto na última época e vice-campeão em 2016/17. Na quinta-feira, o Sporting de Braga visita o Zorya (19:30 de Lisboa) na primeira mão da terceira pré-eliminatória, enquanto o Leipzig receberá o Craiova. Os jogos da segunda mão estão agendados para 16 de agosto. Os ‘play offs’ têm data marcada para 23 e 30 de agosto, com os vencedores a juntarem-se às equipas diretamente apuradas para a fase de grupos, na qual se encontra o Sporting, terceiro classificado na I Liga portuguesa na época passada.