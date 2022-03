A Bélgica ocupava o primeiro lugar da classificação da FIFA desde 20 de setembro de 2018, mas foi ultrapassada um dia antes do sorteio para a fase final do Mundial2022 pelo Brasil, recordista de títulos mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), que não liderava desde agosto de 2017.

A atualização de hoje do ranking da FIFA serve de base para a distribuição das seleções qualificadas para o Campeonato do Mundo em quatro potes (com oito equipas cada), no sorteio a realizar na sexta-feira às 19:00 (17:00 em Lisboa), em Doha.

A alteração na liderança não terá qualquer implicação no sorteio, uma vez que as sete seleções apuradas para a fase final mais bem posicionadas no ranking têm lugar garantido no pote 1, reservado aos cabeças de série, no qual estará também o Qatar, na qualidade de país organizador.

A França fecha o pódio, atrás de Brasil e Bélgica, e as posições mantêm-se inalteradas até ao oitavo lugar, ocupado por Portugal, atrás ainda da Argentina (quarto posto), Inglaterra (quinto), Itália (sexto), único integrante do ‘top-10’ que falhou o apuramento, e Espanha (sétimo).

O México foi a única entrada nos 10 primeiros colocados, para a nona posição, com menos 15,96 pontos do que Portugal, e, por isso, mantendo-se no pote 2 do sorteio do Mundial2022, ultrapassando Países Baixos, que se mantiveram em 10.º, Dinamarca (11.ª) e Alemanha (12.ª).

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento e também qualificada para o Mundial2022, manteve-se no 29.º lugar (o que lhe valerá a presença no pote 3 do sorteio), enquanto o Egito, que falhou o apuramento na terça-feira, sob o comando de Carlos Queiroz, subiu para o 32.º.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa mantém-se na 89.ª, enquanto o Togo, cuja seleção é orientada por Paulo Duarte, ascendeu à 122.ª.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a ser a única seleção no ‘top-100’, no 71.º lugar, seguida da Guiné-Bissau (115.ª), Moçambique (119.º), Angola (126.ª) e São Tomé e Príncipe (183.º). Macau permanece em 182.º e Timor-Leste em 198.º

– Ranking da FIFA:

1. (2) Brasil, 1.832,69 pontos.

2. (1) Bélgica, 1827.

3. (3) França, 1.789,85.

4. (4) Argentina, 1.765,13.

5. (5) Inglaterra, 1.761,71.

6. (6) Itália, 1.723,31.

7. (7) Espanha, 1.709,19.

8. (8) PORTUGAL, 1.674,78.

9. (12) México, 1.658,82.

10. (10) Países Baixos, 1.658,66.

(…)

71. (73) Cabo Verde, 1.339,5.

115. (113) Guiné-Bissau, 1.158,62.

119. (117) Moçambique, 1.146,09.

126. (127) Angola, 1.131,72.

182. (182) Macau, 922,1.

183. (189) São Tomé e Príncipe, 917,62.

198. (198) Timor-Leste, 865,47.