Deu samba. O Brasil venceu o México por 2-0, com golos de Neymar e Firmino, e garantiu a passagem aos quartos-de-final do Mundial de Futebol, onde irá defrontar o vencedor da partida que opõe a Bélgica ao Japão.

O Brasil garantiu hoje pela sétima vez consecutiva um lugar nos quartos-de-final do Mundial de Futebol, ao bater o México por 2-0, em encontro dos ‘oitavos’ da edição de 2018, disputado em Samara, na Rússia.

Neymar marcou o primeiro golo, servido por Willian, aos 51 minutos, e fez a assistência para o segundo, apontado por Roberto Firmino, a dois minutos do fim, num resultado que ditou a sétima queda seguida da equipa mexicana nos oitavos-de-final.

Os 'canarinhos', que surgem na Rússia empenhados em fazer esquecer o fiasco no 'seu' Mundial de há quatro anos, em que perderam 7-1 com a Alemanha, carimbam assim a passagem aos quartos-de-final do Mundial da Rússia. Com este triunfo, o Brasil mantém o sonho de conquistar o hexacampeonato mundial.

Depois de dois primeiros jogos em que prometeu bastante - nomeadamente uma vitória sobre a campeã em título e entretanto já eliminada Alemanha - a seleção mexicana acaba por despedir-se do Mundial com duas derrotas consecutivas (0-3 frente à Suécia e 0-2 frente ao Brasil) e encaixando 5 golos, sem marcar nenhum, nos últimos dois jogos.

Quanto ao jogo, se o México dominou na posse de bola (54%), o Brasil criou mais oportunidades de golo, correu mais, marcou mais cantos e teve menos bolas perdidas.

Neymar, autor do primeiro golo e da assistência para o segundo, foi considerado o homem do jogo.

O Brasil, liderado por Tite, alinhou hoje com Alisson Becker, Fágner, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro, Philippe Coutinho (que deu lugar a Roberto Firmino), Paulinho (que deu lugar a Fernandinho), Willian, Gabriel Jesus e Neymar Jr..

Já o México, comandado por Juan Carlos Osorio, alinhou com Guillermo Ochoa, Edson Álvarez (que cedeu lugar a Jonathan dos Santos), Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Rafa Márquez (que cedeu lugar a Miguel Layún), Héctor Herrera, Andrés Guardado, Carlos Vela, Javier Hernández e Hirving Lozano.

Nos quartos-de-final, os pentacampeões mundiais vão medir forças com o vencedor do encontro de hoje entre Bélgica e Japão, no sábado, pelas 19:00 (em Lisboa), em Kazan, onde não terão Casemiro, que viu o segundo amarelo na prova e fica, assim, excluído da próxima partida.

Finalista inédito?

Depois do afastamento precoce da Alemanha na fase de grupos, e da "queda" de Argentina, Espanha e Portugal nestes oitavos-de-final, o Brasil junta-se à França no lote de favoritos à conquista do ceptro mais importante do futebol de seleções.

Tendo em conta o quadro atual, uma não vitória da Inglaterra frente à Colômbia e da Suécia frente à Suíça poderá significar automaticamente que teremos um finalista inédito neste Mundial, uma vez que colombianos, suíços, russos e croatas nunca chegaram à final da competição.

Ao contrário do Campeonato da Europa, que conta com 10 vencedores diferentes desde a sua primeira edição, em 1960, o Campeonato do Mundo de Futebol apenas viu 8 países diferentes levantar o troféu, não obstante a primeira edição ter tido lugar em 1930.