O avançado brasileiro Denílson Júnior deu vantagem ao Paços de Ferreira aos 34 minutos, mas a equipa vimaranense deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do colombiano Óscar Estupiñán, aos 70, e do brasileiro Bruno Duarte, aos 90.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães, que vinha de uma derrota frente ao FC Porto, está no sétimo lugar, com 19 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que não vence há nove jogos e vai na terceira derrota consecutiva, é 13.º, com 11.