Depois de um golo, duas assistências e os prémios de Jogador do Mês de fevereiro atribuídos pelo Manchester United e pela Associação de Futebolistas Profissionais em Inglaterra, chegou a vez da Premier League fazer uma vénia a Bruno Fernandes, elegendo-o também Jogador do Mês na passado na principal competição de clubes ingleses.

Em declarações reproduzidas no site da competição, o internacional português referiu que "desde criança que era um sonho jogar no Manchester United" pelo que estar em "Old Trafford é o maior sonho" da sua carreira.

"Quando chegamos a um clube novo queremos sempre marcar e o primeiro golo é especial. Não importa como é marcado, importa o valor que tem", acrescentou ainda o número 18 do Red Devils, referindo que, não obstante estar "contente" com o seu início no clube, entende que daqui para a frente terá de "dar mais para ser melhor".

Em fevereiro, o jogador português fez duas assistências (na partida frente ao Chelsea) e apontou um golo (frente ao Watford) nos três jogos que realizou pelo Manchester United na Premier League. Ao todo, contando com os jogos de fevereiro e março disputados em todas as competições, Bruno Fernandes soma já três golos, quatro assistências em nove jogos com a camisola do clube de Old Trafford.

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United no final do mês de janeiro proveniente do Sporting CP a troco de 55 milhões de euros, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros e ficando o Sporting com direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências.