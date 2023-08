Com Will Tavares (20 pontos) e os benfiquistas Betinho Gomes (22) e Ivan Almeida (18) em destaque, Cabo Verde, equipa com ranking mais baixo do Mundial, superiorizou-se à Venezuela, com um triunfo por 81-75.

Os venezuelanos até chegaram ao intervalo com uma vantagem de 23 pontos (46-33), mas Cabo Verde apenas permitiu 29 pontos ao conjunto sul-americano na segunda parte, com a defesa a ser decisiva para o triunfo.

A Eslovénia, que hoje somou o segundo triunfo, frente à Geórgia (88-67), é o próximo adversário de Cabo Verde, na quarta-feira, com os eslovenos a liderarem o Grupo F, com quatro pontos, mais um do que georgianos e cabo-verdianos, com a Venezuela com dois.

Luka Doncic voltou a ser decisivo no triunfo dos eslovenos, com 34 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, com Klemen Prepelic (15) e Zoran Dragic (12) a passarem também a dezena de pontos, enquanto Alexander Mamukelashvili foi o melhor georgiano, com 21 pontos.

Grandes candidatos ao triunfo final, os Estados Unidos asseguraram o apuramento para a segunda fase, com um triunfo fácil sobre a Grécia, que se apresentou no Mundial sem a sua grande estrela Giannis Antetokounmpo.

Com todos os jogadores a pontuarem no triunfo por 109-81, Austin Reaves, com 15 pontos, foi o melhor marcador nos norte-americanos, nos quais Jalen Brunson (13), Anthony Edwards (13) e Bobby Portis Jr. (10) também chegaram à dezena de pontos.

No Grupo C, os Estados Unidos já estão apurados, com a luta pelo segundo lugar a ficar para Grécia e Nova Zelândia, que hoje venceu a Jordânia, por 95-87, após prolongamento.

Num dia feliz para África, também o Sudão do Sul conquistou a sua primeira vitória, ao derrotar a China, por 89-69, num encontro em que Khaman Maluach, de 16 anos, se tornou o terceiro mais novo a jogar num Mundial.

Maluach, que chega aos 17 anos 17 em setembro, apenas é batido neste ranking pelo costa-marfinense Georges Lath (16 anos e três meses em 1986) e pelo chinês Gao Ailun (16 anos e nove meses em 2010).

Mais difícil será a próxima jornada no Grupo B para os sudaneses, uma vez que vão defrontar a poderosa Sérvia, que, mesmo sem Nikola Jokic, já leva dois triunfos, depois de vencer Porto Rico, por 94-77, passando a somar quatro pontos, mais um do que os africanos e do que os centro-americanos, enquanto a China tem dois.

O outro conjunto africano a jogar hoje também se estreou a ganhar, com um triunfo sobre o Irão, por 71-69, num Grupo C, liderado pelo Espanha, que venceu o Brasil, por 96-78.

Os espanhóis asseguraram o apuramento para a fase seguinte, enquanto o Brasil e a Costa do Marfim vão lutar pelo segundo posto.

Frente ao Brasil, a Espanha teve quatro jogadores com mais de 10 pontos – Santiago Aldama (15), Willy Hernangomez (14), Juan Nuñez (13) e Alberto Díaz (11) -, enquanto Bruno Caboclo (15) e Yago Santos (14) foram os melhores dos ‘canarinhos’.