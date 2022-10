No Grupo C, a Itália e Inglaterra vão reeditar, em dois jogos, a final do Euro2020, disputada em 2021 devido à pandemia de covid-19, em Londres, com decisão nas grandes penalidades (3-2) a favor dos italianos, depois do 1-1 após prolongamento.

Ainda assim, depois do último Europeu, a Itália já falhou o apuramento para o Mundial2022, numa ‘escandalosa’ eliminação caseira no ‘play-off’ com a Macedónia do Norte, a qual reencontrará, pronta para fazer a ‘vingança’, neste agrupamento.

Também a Inglaterra teve uma fraca prestação na atual Liga dos Nações, descendo ao segundo escalão (Liga B) e colocando o selecionador Gareth Southgate em apuros antes do Mundial do Qatar, o que a levou ao pote 2 deste sorteio.

Neste agrupamento, Ucrânia e Macedónia do Norte vão tentar quebrar o favoritismo de italianos e ingleses às duas vagas de apuramento, sobrando ainda a presença de Malta.

O outro ‘tubarão’ do pote 2 do sorteio, a campeã mundial França, vai integrar o Grupo B com outra seleção de primeiro nível, os Países Baixos, além de República da Irlanda, Grécia e Gibraltar.

O Grupo A será dos mais interessantes de seguir rumo ao Euro2024, colocando a favorita Espanha, semifinalista no último Europeu, frente à Escócia, à Noruega, do principal goleador europeu do momento, Erling Haaland (Manchester City), à Geórgia e ao Chipre.

A Croácia, vice-campeã mundial, assumirá o favoritismo ao primeiro lugar no Grupo D, em que defrontará País de Gales, Arménia, Turquia e Letónia, enquanto no Grupo E será a Polónia a principal candidata ao apuramento, frente à Chéquia, Albânia, Ilhas Faroé e Moldávia.

O Grupo F tem na Bélgica a grande favorita à qualificação para o Euro2024, sobrando para Áustria e Suécia o duelo pela outra vaga, com Azerbaijão e Estónia na ‘sombra’, e no Grupo G, a Hungria, grande surpresa na Liga das Nações, terá pela frente Sérvia, Montenegro, Bulgária e Lituânia.

A Dinamarca, semifinalista no Euro2020, é a seleção mais categorizada no Grupo H, com Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão e Irlanda do Norte ‘de olho’ no segundo lugar e São Marino com uma tarefa bem mais complicada.

No Grupo I, o papel de favorito cabe à Suíça, que medirá forças com Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia e Andorra.

A qualificação para o Euro2024 conta ainda com o Grupo J, que integra Portugal, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro2024, sendo que as restantes três vagas serão decididas através de um ‘play-off’, a ser disputado em março de 2024.

O Euro2024 vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, na Alemanha.