O Sheffield United voltou a atrasar-se na luta por um lugar ‘europeu', ao empatar 1-1 na visita ao Burnley, somando o quarto jogo sem vencer nos últimos cinco que disputou na competição.

James Tarkowski adiantou a formação da casa, aos 43 minutos, mas o irlandês John Egan repôs a igualdade, aos 80. Os ‘blades' caíram para o oitavo lugar, com 48 pontos, e foram ultrapassados pelo Arsenal, que soma mais um, depois do triunfo sobre o Wolverhampton (2-0), no sábado.

Newcastle (12.º classificado) e West Ham (16.º) empataram 2-2, com Miguel Almirón e Jonjo Shelvey a anotarem os tentos dos ‘magpies' e Michail Antonio e Tomas Soucek a marcarem para os ‘hammers', que continuam a apenas três pontos da zona de despromoção.

A 33.ª jornada da ‘Premier League’ encerra na segunda-feira, com a receção do Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, ao Everton.