O Manchester City, detentor do título, foi hoje eliminado nos 'quartos' da Liga dos Campeões de futebol pelo Real Madrid, ao cair no desempate por grandes penalidades (4-3), após o 1-1 registado após prolongamento, no duelo na segunda mão.

Em Inglaterra, depois da igualdade registada na capital espanhola na primeira mão (3-3), Rüdiger marcou o penálti decisivo para o Real Madrid, já depois de Bernardo Silva e o croata Kovavic terem falhado para os ‘citizens’. No tempo regulamentar, o brasileiro Rodrygo deu, aos 12 minutos, vantagem ao emblema espanhol, recordista da ‘Champions’ com 14 títulos, mas o belga De Bruyne refez a igualdade na segunda parte, aos 76. O Real junta-se nas ‘meias’ ao Bayern Munique, que será o seu próximo adversário após ter batido em casa o Arsenal, por 1-0, com 3-2 no total da eliminatória. O outro duelo das meias-finais será entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.