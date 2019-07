A tripulação madeirense do Cash a Lot (ORC 1) foi a grande vencedora do campeonato nacional de cruzeiros ORC prova que terminou ontem, na Madeira, e que ligou o Porto Santo ao Funchal, com passagem pelas Desertas e Ponta de São Lourenço (no campo de regatas da Quinta de São Roque) e envolveu 23 equipas oriundas da Madeira, Açores, Portugal continental e Canárias (Espanha).

Ao longo das 5 regatas realizadas (estavam previstas sete), quatro on shore, no Porto Santo e na Quinta do Lorde e outra offshore que ligou a ilha do Porto Santo à Ponta de São Lourenço, a embarcação que elogia as velas portuguesas que escolhe usar em competição foi a que mais pontos amealhou. Os açorianos do Super Açor (ORC2) e os madeirenses do Bombay (ORC3) foram os outros campeões de Portugal da classe de cruzeiros ORC.

Fora do pódio, mas bem perto do coração de todos os velejadores e da organização (a melhor de sempre, descrita por todos os participantes e verbalizado pelo presidente da FPV, António Roquete), a tripulação do Tridente (4º lugar em ORC3) mereceu merecidos aplausos pelo facto de ser constituída por “miúdos de 10 a 15 anos, capitaneados por uma já certeza e não uma promessa (Catarina Sousa, 16 anos)” da vela madeirense. “Uns estão a dar os primeiros passos nos Optimist, ao leme está uma miúda que anda em Laser... e cumpriram plano de regatas e o plano social até altas horas da noite”, relembrou Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM). “Somos um veículo de fomento da vela e realizamo-nos no sucesso dos outros”, esclareceu.

Um “sucesso” que Catarina Sousa parece estar a aproveitar. “Se fosse noutro local muito provavelmente não participaria e não teria tido esta experiência fantástica”, notou a jovem velejadora.

Reconhecendo que havia o interesse de ganhar a regata “do ponto vista social e desportivo, em terra e no mar” e enaltecendo o trabalho de toda a equipa que “fundearam boias a 600 metros ou retificaram circuitos de regata em tempo recorde”, Sérgio Jesus aproveitou o palco para deixar expresso o lema da Associação de que é responsável: “desde sempre temos uma lema que é promover a vela na Madeira e a Madeira pela vela”, finalizou, considerando que os “objetivos estão cumpridos” e que pode passar o testemunho (e a herança) para a próxima paragem.