Ana Cabecinha, recordista nacional dos 20 quilómetros marcha, Inês Henriques, campeã do mundo dos 50 em 2017, e Carolina Costa vão ser as primeiras atletas lusas a competirem na 18.ª edição dos Mundiais, em Eugene, nos Estados Unidos.

O trio luso põe-se em marcha a partir das 13:10 locais (21:10 em Lisboa), com as 20.ª, 62.ª e 69.ª melhores marcas do ano na distância, antes de Dongmo, detentora da segunda melhor marca do ano, com os 20,43 metros que lhe valeram o título mundial em pista coberta - só superada pela norte-americana Chase Ealy (20,51) -, e Inchude, 22.ª da hierarquia, com 18,21, iniciarem a sua prestação.

Dongmo e Inchude vão dispor, a partir das 17:05 locais (01:05 de sábado, em Lisboa), de três lançamentos, para assegurarem uma das 12 vagas na final, a disputar no sábado, às 18:25 (02:25 de domingo).

Igual missão vai enfrentar Tsanko Arnaudov, 40.º do ano, com 20,43, na qualificação da mesma disciplina agendada para as 18:55 (02:55), depois de Marta Pen disputar as eliminatórias dos 1.500 metros, distância em que avançam para as semifinais as seis primeiras de cada uma das séries e as seis mais rápidas entre as restantes.

Além dos 20 quilómetros marcha, feminino e masculino, na qual Portugal não está representado, o primeiro dia dos Mundiais vai contar ainda com a final dos 4×400 metros mistos, que encerra o programa, às 19:50 (03:50).