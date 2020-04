“Todas as organizações de futebol que estão a planear o reinício das suas competições vão produzir protocolos que definam as condições sanitárias e as condições de operacionalidade, assegurando que a saúde dos envolvidos nos jogos está protegida (…)”, indicou o organismo em comunicado.

Na nota, o presidente do Comité Médico da UEFA, Tim Meyer, também membro do grupo que tem analisado um possível regresso do futebol, especificou a produção de um protocolo como condição necessária a um regresso.

“Nessas condições, e em total respeito com a legislação local, é possível planear o regresso das competições suspensas durante a época de 2019/20″, indicou o responsável clínico do organismo europeu do futebol.

Na Europa, a maior parte das Ligas suspenderam a atividade após o fim de semana de 07 e 08 de março, devido à crise sanitária existente com a propagação do novo coronavírus, e nos últimos os campeonatos de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados — nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América — ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.