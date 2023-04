A corrida no Cazaquistão, marcada para 9 de julho, estava prevista para ser a nona de 21 etapas do Mundial, mas foi cancelada, por falta de homologação do circuito de Sokol. A prova integrava o calendário condicionada a essa autorização.

“Os trabalhos em curso de homologação do circuito, aliados aos atuais desafios operacionais globais, obrigaram ao cancelamento do evento em 2023. O MotoGP espera visitar o circuito internacional de Sokol em 2024, para dar as boas-vindas ao país no calendário”, lê-se no comunicado conjunto da FIM e da Dorna, promotora do campeonato.

O Cazaquistão, que assinou um contrato por cinco anos com o MotoGP, deveria tornar-se este ano no 30.º país a acolher a competição, em Sokol, nos arredores de Almaty, a maior cidade daquele país asiático. O mesmo comunicado de hoje confirma que a corrida cazaque “não vai ser substituída em 2023”.

Até agora foram disputadas três etapas do Mundial de MotoGP de 2023. Marco Bezzecchi (Ducati) lidera a classificação de pilotos, com 64 pontos, mais 11 do que Bagnaia, enquanto Miguel Oliveira (Aprilia) segue no 14.º lugar, com 16, graças ao quinto lugar alcançado no Grande Prémio das Américas, depois de ter sofrido uma queda na corrida portuguesa e ter falhado a etapa argentina por lesão.