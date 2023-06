“A forma como me explicaram o projeto e a história e prestígio deste clube fizeram-me querer vir para Roma, que é uma cidade fantástica e que vive o futebol”, disse o defesa, citado pelo emblema romano.

Ndicka, nascido em França e com origens camaronesas, da parte do pai, e marfinenses, da parte da mãe, chega à Roma depois de cinco temporadas no Eintracht Frankfurt, clube em que foi habitual titular.

O defesa central começou no futebol francês, no qual ainda representou o Auxerre enquanto sénior e antes de se mudar em 2018/19 para Frankfurt.

“Apesar da pouca idade, o Evan já é um jogador maduro, com vasta experiência num dos campeonatos mais conceituados, tendo também um papel fundamental no sucesso europeu do seu anterior clube [vencedor da Liga Europa em 2021/22]”, justificou o português Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma.