Apesar da acusação a César Boaventura, noticiada pela revista Visão, as suspeitas contra a SAD encarnada, na altura liderada por Luís Filipe Vieira, foram arquivadas, porque as procuradoras entenderam que César Boaventura não detinha nenhum cargo na estrutura do Benfica, nem, muito menos, uma posição de liderança.

"O Ministério Público acusou o empresário César Boaventura de quatro crimes de corrupção desportiva, três na forma consumada, um na forma tentada. Segundo informações recolhida pela Visão, a acusação diz respeito a suspeitas de ofertas de dinheiro a jogadores do Rio Ave – José Lionn Lucena, Cássio Albuquerque, Marcelo Ferreira – e Romain Salín, então jogador do Marítimo, para favorecerem interesses do Benfica. Porém, as suspeitas contra a SAD encarnada foram arquivadas, porque as procuradoras entenderam que César Boaventura não detinha nenhum cargo na estrutura do Benfica, nem, muito menos, uma posição de liderança", lê-se na notícia.