Depois de ter integrado as duas últimas missões de Portugal, a Londres2012 e Rio2016, Marco Alves disse, em entrevista à agência Lusa, acreditar que o evento “vai ser diferente” do que aconteceu há quatro anos, até pela cultura nipónica.

“A experiência diz-nos que as coisas vão estar preparadas com algum tempo de antecedência e vão ser testadas de uma forma diferente da que foram no Rio. Ainda que a diferença horária, a diferença cultural, o clima, a humidade sejam desafios, da parte do comité organizador estamos em crer que temos mais alguma segurança do que tivemos nos Jogos anteriores”, assumiu.

Sobre o Rio de Janeiro, Marco Alves lembrou que “houve alguns problemas, em especial na Aldeia Olímpica, antes da chegada dos atletas”, com “muita coisa a fazer para que as condições fossem criadas” para que os atletas “pudessem estar ao seu melhor nível durante a sua estada”.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 ficaram já marcados pela queda do presidente do Comité Organizador, Tsunekazu Takeda, por suspeitas de ter comprado votos na atribuição da organização ao Japão, mas Marco Alves acredita que este caso não vai afetar.

“A sociedade nipónica tem essa característica de chamar à barra os responsáveis. Todos conhecemos a história dos samurais e dos haraquiris. Essa tradição histórica dá-nos alguma segurança, mesmo com alguns processos em que sejam encontrados alguns princípios de corrupção. As pessoas serão responsabilidades e acho que isso não terá nenhuma influência naquilo que será a organização”, referiu.