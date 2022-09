Potter, de 47 anos, assina por cinco épocas e chega do Brighton, também do campeonato inglês, com quem estava a ter um arranque de campeonato excelente, com quatro vitórias em seis jogos.

Diplomado em Ciências Sociais e com um mestrado em ‘liderança e inteligência emocional’, o sucessor de Tuchel tem um perfil atípico no mundo do futebol. Depois da formação académica, começou como treinador na Suécia, orientou o Swansea e o Brighton.

Como jogador esteve no Birmingham City, tendo posteriormente passado por clubes como o Stoke City, West Bromwich e Reading, jogando como defesa. Retirou-se em 2004/2005, com 30 anos.

Em 2011, iniciou o trajeto como treinador ao serviço do Ostersunds FK.

Esteve oito anos na Suécia e regressou ao futebol britânico para treinar o Swansea do País de Gales, tendo chegado ao Brighton em 2019/2020.

“Estou incrivelmente orgulhoso e contente por representar o Chelsea, um clube fantástico. Quero começar a trabalhar, conhecer um grupo excitante de jogadores e começar a desenvolver uma equipa e uma cultura que deixe os nossos adeptos orgulhosos”, referiu o novo treinador dos londrinos, em declarações publicadas no site do clube.