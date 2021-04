O golo que valeu a presença da equipa londrina na final da competição foi marcado pelo internacional marroquino Hakim Zyech, aos 55 minutos, após assistência do avançado alemão Timo Werner.

O treinador espanhol Pep Guardiola apostou em dois internacionais portugueses para o ‘onze’ inicial – João Cancelo e Rúben Dias -, que jogaram os 90 minutos, enquanto o compatriota Bernardo Silva, que foi titular no jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Dortmund, na terça-feira, não chegou a sair do banco de suplentes.

Além da derrota, o Manchester City, líder destacado do campeonato inglês, perdeu também o médio internacional belga Kevin de Bruyne, que foi substituído aos 48 minutos por lesão, tendo entrado para o seu lugar o internacional inglês Phil Foden.

O Chelsea aguarda agora o desfecho da outra meia-final, entre o Leicester e o Southampton, marcada para domingo, para ficar a conhecer o adversário na final da Taça de Inglaterra.

O Arsenal é o detentor do troféu e o clube que mais vezes o conquistou, nada menos de 14 vezes, mais duas do que o Manchester United, que soma 12, e mais seis do que o Chelsea e o Tottenham, que venceram a Taça de Inglaterra por oito vezes.

O Manchester City segue em oitavo lugar no ‘ranking’ da competição, com seis troféus conquistados.