A notícia está a ser avançada por vários meios ingleses: primeiro escreveu-se que o Chelsea estava preparar a papelada para ser o primeiro clube a sair da Superliga Europeia e pouco depois novos relatos surgiram a dar conta que o Manchester City se iria juntar neste abandono precoce.

De acordo com a The Athletic, o líder da administração do Chelsea, Bruce Buck, esteve reunido na segunda-feira com os jogadores e equipa técnica para discutir as propostas da Superliga Europeia. A reação dos jogadores e os protestos por parte dos adeptos no exterior de Stamford Bridge, estádio do clube e onde se vai realizar hoje mais um jogo da Premier League, que vai opor Chelsea e o Brighton, terão contribuído para a decisão.

O britânico The Guardian escreve que esta situação vai colocar ainda mais dúvidas sobre o futuro da competição — e acrescenta que o Manchester City também está a ponderar recuar nos seus intentos. A notícia acontece no dia em que Pep Guardiola criticou o conceito da Superliga.

"Não é desporto se a relação entre o esforço e o sucesso, o esforço e a recompensa, não existe", frisou treinador do Manchester City. Segundo os meios ingleses, a par do que tem acontecido em vários clubes, os jogadores não receberam bem a notícia de que os Citizens iam fazer parte do lote dos fundadores desta nova competição.

Com esta decisão, Manchester United, Liverpool e Tottenham continuam a ser os clubes ingleses comprometidos com a liga. No entanto, a confirmar-se o intento destes dois emblemas ingleses, a pressão está agora nas 10 equipas restantes.

Hoje a FIFA também fez questão de voltar a frisar que os clubes envolvidos no projeto, ao aceitar as condições e a confirmarem a sua participação, teriam de viver com as consequências das suas escolhas.

"Se alguns escolherem seguir o seu próprio caminho, devem viver com as consequências das suas escolhas. São responsáveis por essas escolhas. Isto significa exatamente que ou estás dentro ou estás fora, não podes estar meio dentro e meio fora", enfatizou Gianni Infantino, líder do organismo máximo do futebol mundial, no congresso ordinário que decorre em Montreux, na Suíça.

O discurso reforçou a ideia, mas sem o especificar, de que os clubes e jogadores envolvidos nesse projeto não terão lugar nas competições existentes, com a exclusão das provas nacionais e internacionais — algo que levou os jogadores a ficar de pé atrás em relação à liga, uma vez que esta pode comprometer seriamente o seu futuro desportivo.

No domingo, 18 de abril, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.